Dünyanın ilk dijital siyasi mitingine 12 bin kişi katıldı

Partiden yapılan açıklamada, “LDPR'nin dijital mitingi, bugün ülkede düzenlenen en büyük gösteri haline geldi. Etkinliğe katılmak için dünyanın her yerinden 12 binden fazla destekçi başvurdu!" denildi.

Ancak, olağanüstü sayıda kullanıcı akışından sonra sunucunun çökmesi nedeniyle miting erken sona erdi.

Teknik sorunlara rağmen başarı sağlayan mitingin sonrasında, gelecekte daha fazla çevrimiçi etkinlik düzenleme ve siyasi faaliyetlerini diğer oyun platformlarına da yayma sözü verildi.

Zhirinovsky, Nisan 2022'de COVID-19 bağlantılı komplikasyonlara yenik düşerek vefat etti.