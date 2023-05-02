Google'dan istifa eden kıdemli mühendisten "yapay zeka" uyarısı

New York Times'a konuşan Hinton, yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemelerin "toplum ve insanlık için derin riskler oluşturduğunu" belirtti.

Beş yıl öncesiyle şimdinin kıyaslanmasını isteyen Hinton, "Bu farkı alın ve geleceğe doğru yayın. Bu korkutucu." ifadesini kullandı.

Tecrübeli mühendis, teknoloji devleri arasındaki rekabetin şirketleri "tehlikeli hızlarda" yeni yapay zeka teknolojileri sunmaya, işleri riske atmaya ve yanlış bilgi yaymaya ittiğini söyledi.

"Kötü aktörlerin onu (yapay zeka) kötü şeyler için kullanmasını nasıl engelleyebileceğinizi görmek zor." diyen Hinton, "Belki de bu sistemlerde olup bitenler aslında beyinde olup bitenlerden çok daha iyidir." şeklinde konuştu.

2022 yılında Google ve OpenAI (yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin arkasındaki girişim), eskisinden çok daha büyük miktarda veri kullanan sistemler oluşturmaya başlamıştı.