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Dünya
AA 02.05.2023 07:07

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silet ed-Dahir beldesine düzenledikleri saldırıda, bir Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı
[Temsili fotoğraf: AA]

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu 24 yaşında bir genç göğsünden yaralandı.

Cenin kentinin güneyindeki Silet ed-Dahir beldesinden olan yaralının, sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırının, Humeş el-Mihlah Yahudi yerleşim bölgesinden gelen yerleşimci grubu tarafından gerçekleştirildiğini ve yerleşimcilerden birinin, Silet ed-Dahir beldesindeki Filistinlilerin evlerine ateş açtığını aktardı.

Bölgedeki Burka ve Silet ed-Dahir beldeleri, İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin, sık sık saldırılarına maruz kalıyor.

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