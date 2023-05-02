Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu 24 yaşında bir genç göğsünden yaralandı.

Cenin kentinin güneyindeki Silet ed-Dahir beldesinden olan yaralının, sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırının, Humeş el-Mihlah Yahudi yerleşim bölgesinden gelen yerleşimci grubu tarafından gerçekleştirildiğini ve yerleşimcilerden birinin, Silet ed-Dahir beldesindeki Filistinlilerin evlerine ateş açtığını aktardı.

Bölgedeki Burka ve Silet ed-Dahir beldeleri, İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin, sık sık saldırılarına maruz kalıyor.