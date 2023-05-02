İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıkları, El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı girişinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktığını söyledi.

İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve metal mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinli sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, El-Arrub Mülteci Kampı'nda İsrail güçleriyle çıkan olaylarda bir Filistinli ayağından gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Batı Şeria'da gerginlik artıyor

İsrail güçleri son dönemde Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine sık sık baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentine düzenlediği baskında başından vurulan 17 yaşındaki Filistinli Cibril El-Leda hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 6 Filistinli yaralanmıştı.