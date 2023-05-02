ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Hiroşima'da görüşecek

Japonya ajansı Kyodo'nun, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı duyurulan ABD Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Japonya Başbakanı Kişida ile üçlü zirvede görüşecek.

Yetkili, Hiroşima'da yapılması beklenen zirvenin tarihine ilişkin net bilgi vermedi.

Diğer yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zirve, G7 Liderler Zirvesi'nin son günü olan 21 Mayıs'ta yapılabilir. Kaynaklar, Biden'ın zirvenin ardından Avustralya'ya gideceğini ifade etti.

Japon ulusal basını, Kişida'nın G7 Zirvesi'nden önce Güney Kore'ye resmi bir ziyaret düzenleyebileceğini ve Yoon'un, G7 Liderler Zirvesi'ne "gözlemci" olarak davet edilebileceğini duyurdu.

Kişida ile Yoon bir araya gelmişti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, martta Tokyo'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, liderler, ikili güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması ve ekonomik güvenlik diyaloğunun oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Yoon, Kuzey'in füze tehditlerini yineleyerek, "(Kuzey Kore'nin) Nükleer ve füze geliştirmesinin, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barışı tehdit ettiği konusunda (Kişida ile) fikir birliğine vardık." demişti.

Söz konusu tehditlere karşılık Güney Kore, ABD ve Japonya arası işbirliğine yönelik Yoon, "Son derece önemli ve bu (üçlü işbirliği) aktif olarak devam etmeli." ifadesini kullanmıştı.

Seul'ün Japonya'nın da dahil olduğu üçlü danışma grubu oluşturma planı yok

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Güney Kore, Japonya ve ABD arasında genişletilmiş caydırıcıkla ilgili üçlü nükleer danışma grubu oluşturulacağına" dair iddialara atıfta bulunularak, Seul yönetiminin üçlü danışma grubu oluşturma planı olmadığı vurgulandı.

Biden'ın, Devlet Başkanı Yoon'un ABD ziyaretinde, Nükleer Danışma Grubu (NCG) kurulacağını duyurmasından günler sonra açıklama yapan yetkili, Japonya gibi ülkelerin dahil olacağı çok taraflı danışma grubu oluşturulmasına yönelik somut görüşmeler ve takvim olmadığını kaydetti.

Yetkili, "Öncelikli olarak ABD ve Güney Kore arasında ikili danışma grubu oluşturulmasına ve ikili danışmaların güçlendirilmesine odaklanacağız." dedi.

ABD Başkanı, Nükleer Danışma Grubu'nun kurulacağını söylemişti

Biden, 26 Nisan'da Yoon ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kuzey Kore'nin, ABD yahut müttefikleri ve ortaklarına karşı nükleer saldırı gerçekleştirmesinin "kabul edilemez" olacağını belirterek, böyle bir eylemi hangi rejim yaparsa yapsın, onun "sonunu getireceği" uyarısında bulunmuştu.

İkili savunma anlaşmalarının güçlü olduğunu anlatan Biden, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri karşısında Kore Yarımadası'nda "genişletilmiş nükleer caydırıcılık" taahhüdünde bulunduklarını belirtmişti.

Biden, bu kapsamda ülkesi ile Güney Kore arasında "Washington Deklarasyonu"nun imzalandığını ifade ederek, iki ülke arasında nükleer tehditler karşısında müzakere etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağını aktarmıştı.