Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 01.05.2023 23:50

Çernobil'de siper kazıp balık tutan Rus askerler radyasyon hastalığına yakalandı

Bölgeyi işgalleri sırasında Çernobil çevresindeki ormanda siper kazan ve balık tutan Rus askerler radyasyon hastalığına yakalandı. Yetkililer olayı doğruladı.

Çernobil'de siper kazıp balık tutan Rus askerler radyasyon hastalığına yakalandı
[Fotograf: AP]

37 yıl önce patlayarak çevreyi radyoaktif kirliliğe boğan nükleer santralin yakınında yaşayan Ukraynalılar, geldiklerinde Ruslara ormanda kamp kurmamaları uyarısında bulunmuştu.

Ancak bir bölge sakininin The Times'a söylediği üzere "riskleri anlayan" ama "epey kalın kafalı" olan işgalciler ormana yerleşerek bildirildiğine göre siper kazdı, reaktörün kedi balığıyla dolu soğutma kanalında balık tuttu ve hayvanları vurarak onları yollarda ölü halde bıraktı.

24 Şubat 2022'de Belarus'tan Çernobil'e geçen Rus kuvvetleri 5 hafta boyunca orada kalmıştı.

Vladimir Putin'in adamlarının 4 numaralı reaktörün çevresindeki yaklaşık 10 kilometrelik alanda kamp kurduğu ve yüzeyin altındaki zehirli toprağa savunma mevzileri kazdığı bildirilmişti.

1 Nisan'da Ukrayna birlikleri Kiev'den karşı saldırıya geçerken, son işgalciler de arkalarında çöp yığınları bırakarak geri çekilmişti.

Diplomatlar, ormanda görev yapan Rus askerlerinin daha sonra radyasyon hastalığına yakalandığını doğruladı. Belirtiler radyasyona maruz kaldıktan sonraki bir saat içinde başlayıp birkaç ay sürebiliyor ve genellikle ölümle sonuçlanıyor.

Yasak bölgeden sorumlu devlet bakanlığında çalışmaya başlayan bir tur rehberi olan 30 yaşındaki Oksana Pişna gazeteye yaptığı açıklamada, "Mantık aramayın, aptallık bu" dedi.

Çernobil felaketi, dünyanın en kötü sivil nükleer kazası olarak biliniyor

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktör 26 Nisan 1986'da patlamıştı. Bu olay genellikle dünyanın en kötü sivil nükleer kazası olarak anılır. Olay sonucu çok sayıda kişi öldü ve SSCB 6 yıldan kısa bir süre sonra çöktü.

Pripyat şehri ve onu çevreleyen 30 kilometrelik yasak bölge yurttaşlardan arındırılırken, temizliğin 2065'te sona ermesi planlanmıştı.

Kazadan sonraki yıllarda, kirlenmiş üst toprağı kazıp toprağın altına gömmek üzere Kızıl Orman'a ekipler gönderildi. Ormanın adı, ağaçların felaket sonucu aldığı renkten geliyor.

Sıradaki Haber
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
23:47
New York'ta silahlanmaya karşı kampanya: Bir günde 3 bin silahı yurttaşlardan satın aldı
23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "40 günde yapılan icraatlar" paylaşımı
23:36
Çin'de genç işsizliğine sıradışı çözüm: 300 bin kişi kırsal bölgeye yollanıyor
23:32
Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak
23:27
Vizeye başvuran Sudanlıların pasaportları, Hollanda'nın kapatılan Büyükelçiliğinde kaldı
Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı
Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı
FOTO FOKUS
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ