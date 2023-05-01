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Dünya
Independent, New York Post 01.05.2023 23:37

New York'ta silahlanmaya karşı kampanya: Bir günde 3 bin silahı yurttaşlardan satın aldı

ABD'nin New York eyaletinde başlatılan silah geri satın alma uygulamasında binlerce silah yetkililere teslim edildi.

New York'ta silahlanmaya karşı kampanya: Bir günde 3 bin silahı yurttaşlardan satın aldı
[Fotograf: AA]

New York Başsavcısı Letitia James, cumartesi günü eyaletteki 9 farklı noktada kurulan merkezlerde gerçekleştirilen uygulamada, toplamda 3 bin 76 silahın geri satın alındığını belirtti. 

Geri alınan her bir silahın sokaktaki potansiyel şiddet olaylarının önüne geçtiğini vurgulayan James, bunlardan 751 tanesinin eyaletteki Syracuse şehrinde toplandığını ifade etti. 

Başsavcı bunun, benzer geri satın alma uygulamalarında bir eyalette toplanan en fazla sayıdaki silah olduğunu söylerken, silahlar arasında birçok piyade tüfeğinin yer aldığına da dikkat çekti.

James, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu silahları sokaklarımızdan toplamayı ve evlerimizden çıkarmayı sağlayan kolluk kuvvetlerindeki ve hükümetteki tüm ortaklarımıza teşekkür ederiz.  New Yorkluları silah şiddetinden korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Eyaletin Brooklyn bölgesindeki bir kilisedeyse üç saat içinde 90 silah toplandı. 

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New York Başsavcılığı'nın silahlı şiddetle mücadele kapsamında başlattığı uygulamada, piyade tüfeği ya da hayalet tabancalarını teslim eden yurttaşlara silah başına 500 dolar verildi. 

El tabancalarıyla pompalı tüfeklere 75 dolar verilirken, 3D yazıcıyla üretilmiş ya da antika sınıfındaki silahlara 25'er dolar verildi.

Hayalet silahlar, internette kitler halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan silahları tanımlamak için kullanılıyor. 

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ABD Başkanı Joe Biden, hayalet silah yapımında kullanılan parçaların internetten satın alınmasına ağustosta yasak getirmişti. 

Ülkedeki kâr amacı gütmeyen Gun Violence Archive kuruluşuna göre bu yıl 30 Nisan itibarıyla ABD'de 13 bin 839 kişi silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.

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