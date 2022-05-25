Onlarca silahlı saldırı yaşandı. Yüzlerce kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Teksas'taki son okul katliamı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bireysel silahlanma tartışmasını yeniden alevlendirdi.



ABD'de her 100 Amerikalıdan 89’unun evinde en az 1 silah bulunuyor.

330 milyon nüfuslu ülkede evlerdeki silah sayısının 400 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

ABD Anayasasında silah bulundurma ve taşımayı güvence altına alan bir madde de var.

Her yıl onlarca saldırı yaşanıyor



Ülkede silaha ulaşmak da çok kolay. Marketlerden, silah mağazalarından 200 dolara tabanca, bin 500 dolara uzun namlulu silah satın almak mümkün.



Aslında yapılan araştırmalara göre ABD halkının büyük çoğunluğu kolay silah elde edilmesinin kısıtlanmasını destekliyor. Ancak sorunun üstesinden gelinmesi kolay değil.



Göreve gelen çok sayıda ABD Başkanı çözüm vaat etse de, şu ana kadar başarılı olamadı.



Daha önceki silahlı saldırılar için “uluslararası utanç” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha silah lobisine karşı harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Ancak ülkede silah lobisi son derece kuvvetli.



Yeni bir düzenlemenin yapılabilmesi için Kongre'nin desteği gerekiyor. Silah lobilerinin Kongre üzerinde önemli etkisinin bulunması, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına yönelik adım atılmasını zorlaştırıyor.