Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat - 25 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre Rus ordusu son 24 saatte 100 asker, 1 uçak, 11 insansız hava aracı, 3 tank ve 19 zırhlı aracını kaybetti.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusu toplam 29 bin 450 askerini kaybetti, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, 1305 tank, 3 bin 213 zırhlı araç, 606 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 218 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 491 insansız hava aracı yitirildi. Rusların fırlattığı 112 seyir füzesi de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildi.

Ayrıca Rus ordusu, ülkenin doğusundaki karadan operasyonlarını desteklemek için havadan saldırılarını artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.