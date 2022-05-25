Dünya genelinde, gıda temini ve üretiminde daralma söz konusu. ABD Tarım Bakanlığı yayımladığı raporla, 2022-2023 döneminde buğday üretiminin 4 milyon ton azalması olasılığına dikkati çekti.

Gıda uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık, gıda sorununu değerlendirdi.



"Birçok ülke şu anda ihracatı yasaklıyor. Örneğin hindistan buğday ihraç ediyordu yasakladı. Elinizde para bile olsa buğday alamayacaksınız. Endonezya yasakladı, Macaristan buğday ihracatını yasakladı. Bunun nedeni de önce ülkemiz insanına o gıdaları sunmak. Her ülke böyle düşünüyor."



Gıda ürünü ihracatçısı ülkelerin daralmaya gitmesi, küresel krizi de tetikliyor. İklim değişikliği, tarım politikalarındaki bazı sorunlar ve bugün halihazırda Ukrayna’da devam eden savaş, bugün tükettiğimiz bazı gıdaların üretimini olumsuz etkileyebilir. Bu gıdaların başında et ve tahıl ürünleri geliyor.

"Bakliyatta azalma olabilir"



Gıda uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık, "Bakliyatta azalma olabilir üretimde düşme meydana gelirse. Et ve et ürünlerinde azalma meydana gelebilir çünkü yem fiyatları çok artmakta, gübre fiyatları çok artmakta"dedi.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir habere göre, bugün az bilinen birçok bitki, 2050'ye kadar daha popüler olacak.



Kullanımı yaygın olmayan bazı baklagillerle yabani otlardan elde edilecek tahıllar 'geleceğin sofralarında yer alması muhtemel gıdalar' arasında.



Sahte muz ile çetin iklim şartlarında dahi yetişebilen pandanus ağacının yaprağı da listede.

Haber: Z. Selin Yıldırım