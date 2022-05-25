Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin okyanusa fırlattığı balistik füzeyi takiben savaş uçaklarını harekete geçirdi ve birkaç karadan karaya füzeyi ateşledi.



Yonhap'ın aktardığına göre, Seul ordusu yaklaşık 30 F-15 savaş uçağını seferber etti ve Doğu Denizi'ne bir Hyunmoo-II füzesi ateşlerken, ABD kuvvetleri bir MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemini (ATACMS) vurdu. Her ikisi de Çarşamba sabahı Pyongyang'ın bir dizi füze testine misilleme olarak yapıldı.

Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanı ayrıca, Pyongyang'ın "balistik füze provokasyonlarını caydırmak" için yaptığı son testten bir gün önce bir dizi yeni F-35 uçağını içeren benzer bir "Fil Yürüyüşü (Elephant Walk)" tatbikatı yapıldığını söyledi.

Güney Kore kıtalararası balistik füze testini sert bir şekilde kınadı



Başkan Yoon Suk-yeol'un ofisi, Pyongyang'ın kıtalararası balistik füze testini sert bir şekilde kınadı ve bunu BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden ciddi bir provokasyon olarak nitelendirdi. Bunun Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da uluslararası barışı tehdit ettiğini söyledi.



Pyongyang'ın bu yılki 17. füze testi, ABD Başkanı Joe Biden'ın beş gün süren Asya'ya yaptığı ilk resmi ziyaretin ardından Washington'a gitmek üzere Japonya'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.