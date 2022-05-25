İran devlet televizyonuna konuşan Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Abbasipur, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 37'ye yükseldi" dedi.

Abadan'ın Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi pazartesi günü çökmüştü.

İran Kriz Yönetim Organizasyonu Başkanı Muhammed Hasan Nami, dünkü açıklamasında, ölü sayısının 11'e yükseldiğini belirtmişti.

Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise olayla ilgili soruşturma kapsamında Abadan'ın mevcut ve önceki iki belediye başkanı ile binanın denetçilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor.