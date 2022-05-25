Kimi kaçırıldı, kimi kayboldu, ailevi sorunlar nedeniyle evlerini terk edenler oldu...

Bazılarının akıbeti ise hiç bilinemedi...

Alman Federal Kriminal Dairesi, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Rakamlara göre Almanya'da her yıl, 15 bin 700 civarında çocuk ve genç kayıp olarak bildirilirken aralarında mültecilerin de bulunduğu 14 yaşından küçük 1600'den fazla çocuğun kayıp olduğu açıklandı.

Kayıp çocukların yarısından fazlası refakatsiz mülteciler

Kayıp şahıs vakalarının yaklaşık yarısı ilk hafta içinde çözülürken, bir ay içinde açıklığa kavuşturulan vaka sayısı yüzde 80'in üzerinde. Ancak ülke genelinde hiç izine rastlanamayan kayıplar veya henüz sonuç alınamamış bin 609 vaka bulunuyor.

Federal Kriminal Dairesinin verilerine göre, kayıp çocukların yarısından fazlası refakatsiz mültecilerden oluşuyor.

Avrupa'da endişe verici tablo

Sadece Almanya'da değil, Avrupa genelinde de kayıp çocuklara ilişkin veriler endişe verici boyutta.

Avrupa Birliği genelinde her yıl 250 binden fazla çocuk kayboluyor.

Avrupa Komisyonuna göre bu, her iki dakikada bir çocuğun kaybolmasına anlamına geliyor.