Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kapiya katliamının 27. yılı
Bosna savaşında Sırplar, Bosna Hersek genelinde bir çok katliam gerçekleştirdi. Bunlardan biri de Tuzla kentinde yaşanan Kapiya Katliamı. Sırp ordusunun düzenlediği bombalı saldırıda, 71 sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.
Bosna Hersek, 1992-1995 yıllarında Avrupa'nın ortasında yüzyılın en acı katliamlarından birini yaşadı.
Binlerce sivil acımasızca katledildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde gerçekleşen Kapiya katliamı da onlardan biriydi.
25 Mayıs 1995'te, Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Cukiç'in emriyle kent bombalandı.
Tuzla'da 71 sivil öldü
Aralarında çocukların da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 sivil yaralandı.
Sırplar tarafından düzenlenen katliamın en küçük kurbanı 2 yaşındaki bir çocuktu.
25 Mayıs, Tuzla'da yas günü ilan edildi. Katliamın 27'nci yılında hayatını kaybedenler törenle anıldı.
Etiketler: Bosna Hersek Sırbistan
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