Bosna Hersek, 1992-1995 yıllarında Avrupa'nın ortasında yüzyılın en acı katliamlarından birini yaşadı.



Binlerce sivil acımasızca katledildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde gerçekleşen Kapiya katliamı da onlardan biriydi.



25 Mayıs 1995'te, Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Cukiç'in emriyle kent bombalandı.

Tuzla'da 71 sivil öldü



Aralarında çocukların da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 sivil yaralandı.

Sırplar tarafından düzenlenen katliamın en küçük kurbanı 2 yaşındaki bir çocuktu.



25 Mayıs, Tuzla'da yas günü ilan edildi. Katliamın 27'nci yılında hayatını kaybedenler törenle anıldı.