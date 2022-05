İngiltere Spor Bakanı Nadine Dorries, İngiliz hükümetinin dün gece Chelsea futbol kulübünün satışına izin veren bir lisans çıkardığını açıkladı.

İngiliz hükümetinin yaptırım uyguladığı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşının ardından mart ayı başında Londra kulübünü satışa çıkardı.

Dorries, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Satıştan elde edilen gelirin Roman Abramovich'e veya yaptırım uygulanan diğer kişilere fayda sağlayamayacağından memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Putin ile bağlantılı olanlara ve Ukrayna'nın kanlı işgaline karşı koyduğumuz yaptırımlar göz önüne alındığında, kulübün uzun vadeli geleceği ancak yeni bir sahip tarafından güvence altına alınabilir."

