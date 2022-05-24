Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce Türkiye Yelken Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı kapsamında yapılacak organizasyonun resepsiyonu Marmaris Kalesi'nde yapıldı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, ekiplerin yarın Marmaris'ten yola çıkarak oldukça zorlu bir parkurda 95 ila 115 mil arasındaki rotayı kat edip 27 Mayıs'ta Bodrum'da finish vereceklerini söyledi.

"16 ülkeden katılım var"

28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle etkinliğin sonlandırılacağını belirten Yemlihaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yarışlara 40 ekip ile 450 sporcu kayıt yaptırdı. Sporcu olarak 16 ülkeden katılım var. Çok mutluyuz. Her sene büyük adımlar atarak büyümeye devam ediyoruz. Uluslararası yarışın tanıtımında Kültür ve Turizm Bakanlığının çok büyük katkıları var. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Birçok ülkeden 45'in üstünde basın mensubu da bu yarışları takip edecek. Bu sayı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayılara ulaşacak. Gerçekten Türkiye'nin dünya çapında bir markası doğmuş bulunuyor."

Resepsiyona, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile protokol üyeleri ve yelken takımları sporcuları katıldı.

Sporcular ait yelkenler de Marmaris kalesi önünde bulunan Liman ve Marmaris Körfezi'ne demirledi.