Seul'deki yetkililer, füzelerin Pyongyang'daki Sunan bölgesinden ateşlendiğini söyledi.

Füze denemesi, ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore'yi caydırmak için önlemleri artırma sözü verdiği bir gezinin ardından bölgeden ayrıldıktan sonra geldi.

Kuzey Kore, bu yılın başından beri bir dizi balistik füze denemesi yapıyor.

Japonya en az iki füze denemesi yapıldığını doğruladı, ancak daha fazlasının olabileceğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 km maksimum irtifa ile yaklaşık 300 km uçtuğunu, 50 km yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 km yol kat ettiğini söyledi.