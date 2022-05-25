Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde "Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeyi" ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini açıkladı.
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyalogun devam etmesinin önemine işaret eden Blinken, Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeden de memnun olduklarını dile getirdi.
Blinken ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin de bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemine dikkati çekti.
Etiketler: Antony Blinken ABD Ermenistan
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