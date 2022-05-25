Filistin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, başından ağır yara alan 16 yaşındaki Gays Refik kurtarılamadı.

Filistin Kızılay Örgütü ise İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus'ta çıkan olaylarda 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Olaylarda 2 kişinin gerçek mermiyle, 19 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını duyuran Filistin Kızılay Örgütü, diğer kişilerin ise İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail içinde son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.