Başkan Biden'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Texas'ta hayatlarının çok başında çocuklar hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç hepimizi yaraladı. Aileler için bu durum ruhunuzun bedeninizden ayrılması gibidir ve bu hiçbir zaman geçmeyecek.

Bu duyguyu bütün toplumla birlikte paylaşmaktayız. Eşimle birlikte tüm çocukları anıyoruz. Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Yoruldum artık.

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'ta bir okula yapılan silahlı saldırı sonrası ulusa seslendi. pic.twitter.com/NSV6Zum9EO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2022

"Yasalar güçlendirilmeli"

Farklı eyaletlerde de katliamlar gerçekleşiyor. Büyüklü küçüklü 900 kadar olay rapor edildi. Bu durumlar büyümekte. Bu türde bir saldırı New York'ta da gerçekleşti ve faaliyete geçmek zorundayız. Yasaların bunlarla ilgili güçlendirilmesi lazım.

Silah alımlarının bu kadar basit olmaması gerekiyor. Bir çocuk bile satın alabiliyor. Bu hastalıklı bir durumdur. Biz her olayda büyük acılar yaşamaktayız. ABD'de bu şekilde olaylar yaşanmamalı.

Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?

Artık gerekli yasaların çıkması lazım. Daha fazlasını yapmak zorundayız. Ailelerin yanında olduğumu ifade ediyor ve onlara dua ediyorum.