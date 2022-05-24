Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti.

Ölen yetişkinlerden birisi de saldırganın büyükannesi

Texas Valisi, saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu ve ölü ele geçirildiğini aktardı. Saldırganın, okula saldırısından önce büyükannesini vurduğu duyuruldu. Büyükannesi tedavi altına alındı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'ta bir okula yapılan silahlı saldırı sonrası ulusa seslendi. pic.twitter.com/NSV6Zum9EO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2022

Kasabadaki bütün okullar kapatıldı, eğitime ara verildi.

Saldırı nedeniyle cumartesi gününe kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatı veren Abd Başkanı Joe Biden, Teksas Valisi Abbott ile görüşerek yardım gönderebileceklerini söyledi.