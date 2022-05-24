Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.