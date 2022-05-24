Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü
[Fotoğraf: Acil Durum Yönetimi Bakanlığı İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'nın Weibo hesabı]
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü açıklandı.
Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.
Etiketler: Çin
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