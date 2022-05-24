Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve beraberindeki heyeti Ramallah kentindeki makamında kabul etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve İsrail'in Filistinliler ile hem Müslüman hem de Hristiyan kutsallara yönelik ihlallerine ilişkin bilgi veren Abbas, Tel Aviv yönetiminin Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü değiştirme ve uluslararası kararlara rağmen devam eden yasa dışı yerleşim politikalarını da anlattı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs bölgesinde etnik temizlik çalışmaları çerçevesinde Filistinlileri göçe zorlamak için evlerini yıkma uygulamasına da değinen Abbas, İsrail işgalini sona erdirerek 1967 sınırları üzerinde bağımsız Filistin devletini kuracak bir siyasi ufuk beklediklerini kaydetti.

"Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlendirmeye önem veriyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ülkesinin uluslararası kararlara bağlılığının altını çizerek, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Metsola da Avrupa Birliği'nin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusundaki siyasi süreçlere desteklerini teyit ederek, yasa dışı yerleşim politikalarına karşı tutumlarını belirtti.