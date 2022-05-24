Taliban hükûmet sözcülerinden Bilal Kerimi'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, başkent Kabil'de Hükümet Basın Ofisinde düzenlenen imza törenine Taliban geçici hükûmetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, bakan vekilleri ve BAE yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Birader, Taliban'ın tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

"Afganistan'a güvenli şekilde uçuş sağlanacak"

Söz konusu havalimanlarının işletilmesinin önemine değinen Birader, BAE ile yapılan bu anlaşmanın uluslararası hava yollarının Afganistan'a güvenli şekilde uçmaya devam etmelerini sağlayacağını duyurdu.

Birader, Taliban'ın, Afganistan'ın ekonomisinin büyümesi için çalıştığını ve ülkeye yatırım yapan yabancı şirketlerin güvenliğinin sağlanması konusunda çabaladığını kaydetti.

Kerimi paylaşımında, Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesinin BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiğini bildirdi.

"Hava kontrolü ve güvenlik hizmetlerinin işletilmesi için görüşmeler devam ediyor"

Hava kontrolü ve güvenlik hizmetlerinin işletilmesi konularında ise ilgili ülkelerle görüşmeler sürüyor.

Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti.

Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi.

BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.