Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saraybosna'da okullarda bomba ihbarı: Eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını ve eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirza Hadziabdic, bomba ihbarlarına ilişkin açıklama yaptı:
"Sabah saatlerinde Saraybosna'da birçok okulda bomba olduğuna dair ihbar aldık. Emniyet mensupları okullarda gerekli önemleri aldı. Okullara elektronik posta ile iletilen bomba ihbarları üzerine Saraybosna'daki tüm okullarda eğitime ara verildi."
[Fotoğraf: AA]
İncelemelerin ardından detaylı açıklama yapılacak
Hadziabdic, Saraybosna Kantonu Savcılığının durum hakkında bilgilendirildiğini ve detaylara ilişkin açıklamanın incelemelerin ardından yapılacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde yapılan ihbar sonrası tüm velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği, okula gelen öğrencilerin ise evlerine yollandığı belirtildi.
Etiketler: Bosna Hersek
Son Haberler
- 11:38
- 11:14
- 11:12
- 11:09
- 11:06
Sıradaki Haber
ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından ne değişti?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz