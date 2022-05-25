Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirza Hadziabdic, bomba ihbarlarına ilişkin açıklama yaptı:

"Sabah saatlerinde Saraybosna'da birçok okulda bomba olduğuna dair ihbar aldık. Emniyet mensupları okullarda gerekli önemleri aldı. Okullara elektronik posta ile iletilen bomba ihbarları üzerine Saraybosna'daki tüm okullarda eğitime ara verildi."

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İncelemelerin ardından detaylı açıklama yapılacak

Hadziabdic, Saraybosna Kantonu Savcılığının durum hakkında bilgilendirildiğini ve detaylara ilişkin açıklamanın incelemelerin ardından yapılacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan ihbar sonrası tüm velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği, okula gelen öğrencilerin ise evlerine yollandığı belirtildi.