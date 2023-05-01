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Dünya
Independent, CNN, AA 01.05.2023 23:33

Çin'de genç işsizliğine sıradışı çözüm: 300 bin kişi kırsal bölgeye yollanıyor

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde genç işsizliği sorun yaratacak boyuta gelince alışılmışın dışında bir çözüm sunuldu. 300 bin kişiyi kırsal bölgelere iki üç yıllığına yollayıp iş bulmalarını sağlamak.

Çin'de genç işsizliğine sıradışı çözüm: 300 bin kişi kırsal bölgeye yollanıyor
[Fotograf: AFP]

125 milyonu aşkın nüfusa sahip bölge, aynı zamanda ülkenin en zengin eyaleti. Geçen ay eyalet yönetimi, yüksekokul mezunlarının ve genç girişimcilerin kırsal bölgelerde iş bulmasına yardımcı olacağını açıkladı. 

Çin'de 16 ila 24 yaşında olup da kentlerde yaşayan gençlerin işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 19,6. Bu, şimdiye kadar bu konuda kayda geçirilen en yüksek oran. CNN'in tahminlerine göre, yaklaşık 11 milyon kentli genç işsiz. 

Bu sene rekor seviyede öğrenci üniversiteden mezun olacak. Bu da yaklaşık 11,6 milyon kişinin daha iş arayacağı anlamına geliyor. 

Devlet Başkanı Şi Cinping de Aralık'ta "köy ekonomisinin yeniden canlandırılması" için kentte yaşayan gençlere çağrıda bulunmuştu. 

Singapur merkezli Hinrich Vakfı'ndan araştırmacı Alex Capri, 2020 kasımındaki gösterileri hatırlatarak şu ifadeleri kullanıyor:

"Eğer COVID-19 protestoları bir şey ortaya koyduysa, o da kentlerdeki iyi eğitimli ve öfkeli çok sayıda gencin iktidardaki Çin Komünist Partisi'ne büyük sorunlar yaratabileceğidir. Onları kırsaldaki küçük köylere dağıtmak bu riski düşürebilir ve bir ihtimal, Çin'deki gelir adaletsizliğini azaltabilir."

Ülkenin ekonomik büyümesindeki yavaşlama, işsizliğe neden olarak görülüyor. Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3'le 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyüme oranını kaydetmişti. Büyüme oranındaki dalgalanmada Çin'de Omicron vakalarının tetiklediği COVID-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları etkili oldu.

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