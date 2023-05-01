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Dünya
İHA 01.05.2023 23:48

ABD’deki kum fırtınasında 40’dan fazla araç birbirine girdi: 30 yaralı

ABD’nin Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 adlı otoyolda etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, çok sayıda kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 40 ila 60 binek otomobil ve birkaç kamyonun yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştığını aktararak, kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini ifade etti.

Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 

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