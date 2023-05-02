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Dünya
AA 02.05.2023 06:28

Filipinler topraklarını "askeri eylem için yığınak noktası" olarak kullandırtmayacak

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, resmi ziyaret için ABD'ye gittiği sırada, ülkesinin "hiçbir askeri eylem için yığınak noktası" olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Filipinler topraklarını "askeri eylem için yığınak noktası" olarak kullandırtmayacak
[Fotograf: TRT Haber]

Japonya'nın resmi Kyodo ajansına göre, Marcos Jr, ABD'ye giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr, ülkesinin "hiçbir askeri eylem için yığınak noktası" olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Diğer yandan Marcos Jr, iki ülke arasındaki savunma anlaşması kapsamında şubatta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin verilmesine ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

Hiçbir ülkenin, Filipinler'in barış ve güvenliğini riske atacak hiçbir "provokatif eylemini" cesaretlendirmeyeceğini belirten Marcos Jr, şu değerlendirmede bulundu:

"Bence bizim için en iyi adım ASEAN'da kalmak, ASEAN'ı sağlam, güçlü ve birleşik tutmak. Asya'daki tüm diğer ülkelerin siyasi kaderlerini yürütecek ve (kaderlerine) öncülük edecek yine ASEAN olacak."

Marcos Jr, mevcut jeopolitik durumla uyumlu olması gereken "1951 tarihli ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Antlaşması"nı Biden ile görüşmesinde ele alma niyetinde olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın kaleme alındığı tarihteki koşullarla halihazırdakilerin "tamamen farklı" olduğuna dikkati çeken Marcos Jr, bölgede Çin'in oldukça baskın ABD'nin ise daha az baskın hale geldiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'ın dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar sürmesi beklenen ABD ziyaretinde, savunma ve ekonomi konularının öncelikli olarak ele alınması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington DC'de Marcos Jr ile görüşmesi bekleniyor.

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