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Dünya
AA 02.05.2023 10:12

İngiltere'de yeni skandal: Akıl hastası çocuklar yanlış hastaneye gönderiliyor

İngiltere medyasında yer alan habere göre, akıl sağlığı problemleri yaşayan binlerce çocuk, başka hastanelere gönderilerek uygunsuz koşullarda tedavi edilemiyor. Bazı hastalar bir yıldan uzun süre kalmaya zorlanıyor ve personel eğitilemiyor.

İngiltere'de yeni skandal: Akıl hastası çocuklar yanlış hastaneye gönderiliyor

The Independent'ın ortaya çıkardığı yeni rakamlar, İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin uzman personel eksikliği ve hasta sayısındaki artışla mücadele ederken, geçen yıl akıl sağlığı hizmetine ihtiyacı olan en az 2 bin 838 çocuğun psikiyatri dışı hastanelere yatırıldığını gösteriyor.

Tüplerle beslenmek için genellikle zaptedilmesi gereken yeme bozukluğu olan çocuklar, rutin olarak genel koğuşlara konulanlar arasında.

Bu, güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere herhangi bir uzmanlık eğitimi almamış personelin bazen bu genç hastaları dizginlemekle yükümlü olduğu anlamına geliyor.

The Independent'a konuşan bir baş hemşire, çalışanların çocukları pediatri servislerinde tutmak için eğitilmesi gerektiğini ve bunun hem hastalar hem de personel için travmaya neden olduğunu söyledi.

Elizabeth Grady adlı bir kadın, The Independent'a yeme bozukluğu olan ergenlik çağındaki kızının 14 hafta genel pediatri servisinde kalmaya zorlandığını ve her gün akıl sağlığı yatağında beklerken güvenlik görevlileri tarafından zaptedildiğini söyledi.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji başkanı Dr Camilla Kingdon, durum hakkında "derinden endişeli" olduğunu söyledi.

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