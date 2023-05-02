Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2023 10:23

Avustralya Merkez Bankası, "sürpriz" bir şekilde faiz oranlarını 25 baz puan yükseltti

Avustralya Merkez Bankası (RBA), "inatçı" yüksek enflasyonla mücadele kapsamında beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak faiz döngüsünde uzun bir duraklama bekleyen piyasaları şaşırttı.

Avustralya Merkez Bankası, "sürpriz" bir şekilde faiz oranlarını 25 baz puan yükseltti

Banka'dan yapılan açıklamada, politika faizi oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,85'e yükseltildiği belirtildi. Piyasalarda beklenti, politika faiz oranının sabit tutulması yönündeydi.

Enflasyonun çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği bildirildi.

Kararın ardından Avustralya doları değer kazanırken, ülke tahvilleri keskin bir şekilde yükseldi.

RBA Başkanı Philip Lowe, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun makul bir süre içinde hedefe ulaşması için para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Avustralya'da enflasyon yüzde 7 ile hala çok yüksek ve hedef aralığa geri dönmesi biraz zaman alacak." ifadesini kullandı.

Lowe, faiz oranlarını daha fazla yükseltmenin, ekonominin ve enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı olduğunu vurguladı.

Sıradaki Haber
İngiltere'de yeni skandal: Akıl hastası çocuklar yanlış hastaneye gönderiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
HÜRJET'i ilk kez uçuran pilot Çelik: Kalkıştan inişe kadar güvende hissettim
11:19
Deprem bölgesindeki 10 ilde doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
11:15
Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandırdılar
11:17
Müslüman Belediye Başkanı, Biden'ın Ramazan Bayramı resepsiyonuna alınmadı
11:13
İngiltere'de göçmenlere yer bulamayan hükümet gemileri kullanma kararı aldı
10:58
İstanbul'dan demir alan TCG Anadolu, İzmir'e doğru yola çıktı
İstanbul'un göçmen kuşları
İstanbul'un göçmen kuşları
FOTO FOKUS
Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandırdılar
Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ