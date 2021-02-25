Türkistan, 2 Nisan'da düzenlenecek 10. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Kentleri Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Türkistan Valiliği'nin yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın güneyindeki ve Türk dünyasının manevi başkenti olarak tanınan Türkistan kentinin Dünya Mirası Kentleri Örgütüne resmen üye olduğu açıklandı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ilgi odağı olacak

Şehrin söz konusu örgüte üye olmasıyla statüsünün yükseleceği vurgulanan açıklamada, "Gök rengi kubbesiyle tüm dünyayı fetheden Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, artık daha fazla turistin ilgi odağı olacak" denildi.

Dünya Mirası Kentleri Örgütü, UNESCO tarafından koruma altına alınmış mirasların idaresine ilişkin metotların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunması amacıyla 1993'te Fas'ın Fes kentinde kurulmuştu.