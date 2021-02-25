Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Montmartre 10 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Ünlü ressam Vincent van Gogh'un Fransa'da yaşadığı dönemde yaptığı 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 10 milyon dolara Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak.
Sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh’un, Fransa'nın başkenti Paris’in yerleşim yerlerinden Montmarte’deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak.
Hiçbir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak.
100 yıldan fazladır bir ailedeydi
Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana Fransız bir ailenin koleksiyonunda yer alıyordu.
Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'ın Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.
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