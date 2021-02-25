Sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh’un, Fransa'nın başkenti Paris’in yerleşim yerlerinden Montmarte’deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak.

Hiçbir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

100 yıldan fazladır bir ailedeydi

Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana Fransız bir ailenin koleksiyonunda yer alıyordu.

Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'ın Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.