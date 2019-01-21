Kızılay Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, Halepçe'de ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve soba yardımı yaptıklarını söyledi.

Akbaş, Irak'taki insani yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, "Halepçe merkez ve çevre köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 100 adet ısıtıcı(soba), 100 adet uyku tulumu, 100 adet battaniye ile 100 koli kışlık giyim yardımında bulunuyoruz" dedi.

65 bin kişiye kış yardımı yapıldı

Utku ayrıca Türk Kızılayının Eylül 2018'den bu yana Irak'taki 65 bin kişiye kış yardımlarını ulaştırdığını aktardı.

Türk Kızılayının özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan iç göçmenlere yardımları aralıksız şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA