Dünya
Çin’de yük gemisi battı
21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisi battı. Gemi mürettebatından 11’i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamıyor.
Çin Merkezi Televizyonu’un (CCTV) haberine göre, Fucien eyaletinin doğu kıyısının açıklarında 13 mürettebat taşıyan bir yük gemisi sabah saatlerinde battı.
Kurtarma çalışmaları kapsamında denize atlayan gemi mürettebatından 11’i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Kaynak: AA
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