Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

Katılım oranı yüzde 11,22 olarak açıklandı.

Yani 9 milyon 136 bin 502 kayıtlı seçmenden sadece 1 milyon 25 bin 418 kişi sandık başına gitti.

Erken genel seçimlerin nihai sonuçlarının 19 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Muhalefetten Said'e istifa çağrısı

Çoğu siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı seçimi boykot etmişti.

Katılımın düşük olması nedeniyle muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Kays Said’e istifaya davet ediyor.

Nahda Hareketi de, erken genel seçimleri, halkın Cumhurbaşkanı'ndan güvenoyunu çektiği şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yayımladığı kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Bazı parti ve siyasi girişimler, Said'in söz konusu kararlarını “darbe” olarak kabul ederek,, 25 Temmuz kararlarının ardından atılan her adıma "prensipte" karşı çıkıyor.