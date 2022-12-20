DEAŞ'lı teröristler Irak’ın Diyala kentinde seyir halindeki sivil araçları hedef aldı.



7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Pazar günü de DEAŞ'lı teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.



Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran teörö örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor.