Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta DEAŞ saldırısı
[Fotograf: AA]
Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın Diyala vilayetinde sivillere saldırdı. 7 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
DEAŞ'lı teröristler Irak’ın Diyala kentinde seyir halindeki sivil araçları hedef aldı.
7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Pazar günü de DEAŞ'lı teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.
Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran teörö örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor.
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