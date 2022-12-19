Adams, yaptığı yazılı açıklamada, "Barınak sistemimiz dolu ve paramız, personelimiz ve yerimiz neredeyse kalmadı. Gerçeği söylemek gerekirse, düzeltici önlemler yakında alınmazsa New Yorkluların bel bağladığı programları kesmek veya kısıtlamak zorunda kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni gelecek düzensiz göçmenleri New Yorkluların yerine tercih etmek zorunda kalmayı reddettiğini belirten Adams, "Ama tekrar ediyorum şu an acil bir plana ve yardıma ihtiyacımız var" çağrısında bulundu.

Belediye başkanı, son bir kaç ayda düzensiz göçmen akışının yavaşladığını ancak İç Güvenlik Bakanlığının 42. maddeyi kaldırması durumunda New York’a tekrar sınırdan otobüslerle her hafta 1000 civarında düzensiz göçmenin gelebileceğine işaret etti.

Şu ana kadar New York’a ulaşan düzensiz göçmenlerin ekonomik yükünü şehrin tek başına omuzladığını kaydeden Adams, "42. maddenin sona ermesine günler kala, federal hükümetin ve Kongre’nin gerekli mali kaynağı sağlamasına acil ihtiyacımız var, bu şekilde devam edemez." ifadelerini kullandı.

New York ve sınırdan gönderilen düzensiz göçmenler sorunu

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle Başkan Joe Biden’in göçmen politikasını protesto etmek için yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de şehirde olağanüstü hal ilan etmişti.

New York’a gönderilen 30 binden fazla düzensiz göçmeni ilk karşılama merkezi olarak Randall's Adası'nda İnsanı Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) adı altında 1000 kişilik geçici sığınak çadırlar tasarlanmıştı.

AA'nın daha önce inşa sürecini görüntülediği 500 kişilik ilk sığınak yardım çadırına ilk olarak çoğu erkek yaklaşık 170 düzensiz göçmen yerleştirilmişti.

Biden yönetiminin, daha sonra, güney sınırındaki göçmen politikalarını sıkılaştırarak düzensiz göçmenleri geri göndermeye başlaması üzerine New York’a sınır eyaletlerinden otobüsle beklenen insan akışı da yavaşlamıştı.

Bunun üzerine New York Belediyesi, kasım ortasında, Randall's Adası'nda düzensiz göçmenler için açılan merkezin kapatılacağını ve içindekilerin Manhattan'daki 600 yatak odalı Watson Otel'e taşınacağını açıklamıştı.

Bazı çevreler, henüz haftalar önce açılan ve yaklaşık 650 bin dolar harcanan çadır tesiste şu ana kadar çok az göçmenin ağırlanmış olmasını ve bu kadar kısa bir sürede kapatılma kararı alınmasını eleştirmişti.

"Title 42" ve düzensiz göçmenler tartışması

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran ve Title 42 olarak adlandırılan kanunun kaldırılmasına yönelik geçen hafta hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren Title 42 isimli uygulamanın 21 Aralık’ta son bulacağı, sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacağı duyurulmuştu.

Biden yönetimi, Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik Title 42 isimli kanunu yürürlükte tutmuş, ancak ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan kasımda, Trump döneminin sınır uygulaması 42. maddenin "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek, kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. madde uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.