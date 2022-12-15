Washington’da düzenlenen ABD Afrika Liderler Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Said ve Bakan Blinken basına açıklamalarda bulundu.

Tunus’un 2010-2011 devriminden sonra ciddi şekilde yeni bir anayasa yapmaya çalıştığını ancak sadece bir kesimin ihtiyaçlarına yanıt veren bir anayasanın yazıldığını savundu.

Seçim sisteminin ve anayasanın Tunus halkının ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Said, ülkede siyasi kurumların çöktüğünü ve yolsuzluğun arttığını ileri sürdü.

"Tunus iç savaşın eşiğindeydi"

Proje ve ihalelerden yolsuzluklar yapan birçok milletvekilinin aynı zamanda kaçakçılık gibi suçlardan dolayı dokunulmazlıklarının kaldırıldığını iddia eden Said, çok sayıda milletvekilliden parlamentoyu feshetme tavsiyesi aldığını söyledi.

Said, "Dolayısıyla nihayetinde parlamentoyu askıya alma kararı vermek durumunda kaldım. Ama 2014’te kabul edilen anayasaya göre bu benim açımdan kolay değildi dolayısıyla onun yerine parlamentoyu dondurdum. Neden? Çünkü Tunus iç savaşın eşiğindeydi ve Tunus halkının çirkin bir eyleme kalkışmasını engellemek için başka seçeneğim yoktu.” ifadelerini kullandı.

Anayasasının 80’inci maddesini esas alarak bu kararı verdiğini belirten Said, o gün Başbakan'a yanında olmasını talep ettiğini ve Meclis Başkanı'nı ise telefonla arayarak tavsiyesini aldığını söyledi.

Tunus, 17 Aralık'ta genel seçime gidiyor ancak Nahda Hareketi ile Tunus’un Kalbi Partisinin de aralarında olduğu siyasi partilerin çoğu seçimi boykot ediyor.