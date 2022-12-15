Temsilciler Meclisi Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu üyeleri olan Demokrat Cohen ve Cumhuriyetçi Wilson, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve sebepsiz savaşı ışığında, Rusya'nın BMGK'deki varlığı BM'nin amaçlarını ve prensiplerini ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisine, Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için sunulan karar tasarısında, Rusya'nın "sürekli ve kasti olarak" BM prensiplerini ihlal ettiği belirtildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'a da Rusya'nın Konseyden çıkarılması için gerekli tüm adımları atması çağrısı yapıldı.