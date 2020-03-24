Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam vaka sayısının 170'e çıktığı Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 5'e çıktığını belirtti.
Elyubi ayrıca ülkede 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 170'e ulaştığını kaydetti.
Fas'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4, vaka sayısı ise 143 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: vaka sayısı Tunus ölüm kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 23:58
Son Haberler
- 00:54
- 00:25
- 00:12
- 00:07
- 00:02
Sıradaki Haber
Trump Güney Kore'den 'medikal kit' talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz