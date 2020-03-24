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Fildişi Sahili Başbakanı kendisini karantinaya aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly'nin, temasta bulunduğu bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığı bildirildi.
Fildişi Sahili Başbakanlığından yapılan açıklamada, Amadou Gon Coulibaly'nin temasta bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, hiçbir belirti göstermese de Başbakan Coulibaly'nin tedbirlere uyarak 14 gün boyunca kendini karantinaya aldığı kaydedildi.
Burkina Faso'da 5 bakan Kovid-19'a yakalandı
Öte yandan, sahraaltı ülkesi Burkina Faso'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi.
Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.
Açıklamada, vakalardan 2'sinin iyileştiği, vakalarla temasta bulunan 958 kişinin izlendiği belirtildi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs fildişi sahili Amadou Gon CoulibalySon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 22:33
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