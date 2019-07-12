Tunus’ta bir grup emekli asker, çarşamba günü başkentte düzenledikleri basın toplantısı ile “Tunus için Yola Çık” adını taşıyan partiyi kurduklarını duyurdu.

Emekli askerlerin siyasi parti kurması, 2011’de yaşanan halk ayaklanması sonrası demokratik hayata adım atan ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tunuslular, "herkesin siyaset yapma hakkı olduğu" görüşü ile bu partinin "askeri darbenin önünü açabileceği" görüşü arasında bölündü.

Arap dünyasında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulunduran Tunuslular, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile emekli asker Halife Hafter arasında yaşanan çatışmaları da örnek olarak gösteriyor.

1995’te ordudan ayrılan partinin kurucusu Mustafa Sahip el-Tabi’nin hala orduda etkisinin olduğu düşünülüyor.

Siyasi analist Selahattin Görşi de bu konuya dikkat çekiyor. Görşi, Tunus için Yola Çık Partisinin lideri Mustafa Sahip el-Tabi’nin ordu içinde etkisinin olduğunu belirtiyor. Ancak Görşi’ye göre, emekli askerlerin parti kurması, siyasilerin ülkeyi yönetmede başarısız olmasının bir sonucu.

Analistler yeni partinin seçimlerde şansının az olduğunu ancak sivil şahsiyetlerin katılmalarının ardından popülerliğini artırabileceği görüşünü paylaşıyor.

Tunus’ta 20 yıldan fazla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, 2010 yılının sonlarında başlayan halk ayaklanmaları ile devrildi. Ordunun bu süreçteki tutumu, Tunuslular arasında orduya güveni artırdı.

Kaynak: Al Jazeera

