ABD Sahil Güvenliği, büyük miktarda kokain taşındığı iddia edilen bir yarı-denizaltının kovalandığı videoyu yayınladı.

Olayın, 18 Haziran'da Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda yaşandığı belirtildi.

Kaydedilen videoda bir görevlinin, içeriden bir kişi çıkana kadar denizaltının kapağına vurduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump da görüntüleri Twitter hesabından , "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musnuz? İnanılmaz uyuşturucu yakalaması. İzleyin!" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A