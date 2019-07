ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Twitter üzerinden art arda paylaştığı mesajlarla Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini eleştirdi.

Trump mesajında, değerleri oldukça değişken Bitcoin ve diğer kripto paraların hayranı olmadığını, denetlenmeyen kripto paraların uyuşturucu ticareti dahil, yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığını belirtti.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Benzer bir şekilde Facebook'un kripto para birimi Libra'nın da güvenilir olmadığını belirten Trump, "Facebook ve diğer şirketler banka olmak isterlerse, kendi bankacılık ruhsatlarını alıp, diğer bankalar gibi hem ulusal hem de uluslararası bankacılık kurallarına uymalılar." ifadelerini kullandı.

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Trump, "ABD’de yalnızca bir para birimimiz var ve o da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Dünyadaki en baskında para birimi ve her zaman da böyle kalacak." dedi.

...and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Trump’a benzer olarak, daha önce ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney de Libra’yı eleştirmiş ve “ayrıntılı bir şekilde incelemesi” gerektiğini söylemişlerdi.

Facebook'tan ise, konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

Kaynak: Reuters