Belçikalı Kamu yayıncısı VRT NWS'in hazırladığı rapora göre, Google Asistan tarafından toplanan ses kayıtları, şirket çalışanları tarafından düzenli olarak dinleniyor.

VRT NWS, bazılarının hassas kişisel konuşmaları içeren binden fazla ses kaydının tespit edildiğini açıkladı.

Google ise, hiçbir kullanıcı hesabı bilgisinin kayıtlarla ilişkili olmadığını söylüyor. Ancak VRT raportörleri, bazı kayıtlarda ev adreslerinin duyulabildiğini belirtti.

Google, dil kalıplarının ve vurguların daha iyi anlaşılması için kayıtların dinlendiğini söylüyor.

Google ürün müdürü David Monsees, Google'ın kayıtları analiz etmek için dünya çapında anlaşmalı taraflarla çalıştığını belirterek, "Bu dil uzmanları, bu dilleri daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için küçük bir dizi soruyu gözden geçiriyor ve yazıyor” dedi.

Google Asistan, akıllı telefonlar ve akıllı hoparlörler dahil 1 milyardan fazla cihazda kullanılabilir.

Kaynak: AP News