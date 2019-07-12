Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Abe açıklamasında, yalnızca eski cüzzam hastalarına değil aynı zamanda onların aile üyelerine karşı da şiddetli ön yargı ve ayrımcılık yapıldığının "zor bir gerçek" olduğunu belirtti.

Abe, "Hükümet, cüzzam hastalarının ve ailelerinin maruz kaldıkları acıları ve sıkıntıları derinlemesine ele alıyor ve içtenlikle özür diliyor." dedi.

Cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesi kararı

Kumamoto Bölge Mahkemesi, geçen ay, 1996'a kadar önlenemeyen tecrit politikasının, hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine hükmederek hükümetin davacılara 370 milyon yen (yaklaşık 19,5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.

Japonya'da 561 davacının her biri, eğitim, iş ve özel hayatta ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle maddi ve manevi 5,5 milyon yen (yaklaşık 300 bin lira) tazminat talep ediyordu.

Mahkeme, ülke genelinde eski cüzzam hastalarının aile üyesi 561 davacıdan 541'inin her birine 330 bin yen ile 1,43 milyon yen arasında tazminat ödenmesine karar vermişti.

Hakim Kotaro Endo, Japonya parlamentosunun ihmali nedeniyle cüzzam hastalarının ve ailelerinin yaşamlarının büyük zarar gördüğünü belirtmişti.

Abe, salı günü yaptığı açıklamada da hükümetin, Kumamoto Bölge Mahkemesinin geçen ay 541 davacıya tazminat ödenmesi yönünde verdiği kararı temyize götürmeyeceğini ifade etmişti.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takumi Nemoto, hükümetin yakın zamanda eski mağdurlar ın yakınları için tazminat ödemelerine başlayacağını söylemişti.

Japonya'da 12 binden fazla cüzzam hastası ülke genelindeki 14 tecrit merkezinde tutulmuştu. Bugün hala bin 500 kadarının bu merkezlerde kaldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA