Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Tunus'un kuzeyinde bir askeri helikopter düştü. Kazada, helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, kaptan pilot ağır yaralandı.
Tunus Savuma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, Tunus'un Bizerte ilinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü söyledi.
Kaza sonucu helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, ağır yaralanan kaptan pilot ise hastaneye kaldırıldı.
Tunus makamlarından henüz kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: Tunus
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