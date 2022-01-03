İsrail’de hamile ve aşısız bir kişide, COVID-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olarak bilinen ve “Flurona” olarak adlandırılan ilk vaka tespit edildi.

Ülkedeki ilk flurona vakasında her 2 hastalığın da semptomlarına sahip olunduğu açıklandı.

Prof. Arnon Vizhnitser, yaptığı açıklamada, “Kişiye grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında 2 hastalığın testi de tekrar pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” sözlerine yer verdi.

Kişinin hafif semptomlar gösterdiği ve hastaneden taburcu edildiği de öğrenildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, vaka üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini açıklarken, daha önce buna benzer enfeksiyonların yaşanmış olabileceği de araştırılıyor.

İsrail’de birçok kişide koronavirüs ile birlikte flurona virüsü de tespit edildi. İsrail’deki son durumu @trthaber muhabiri Kubilay Çakır aktardı.https://t.co/OrSrq6GBn4 pic.twitter.com/cLdx77V90f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2022

COVID-19 ilacının ilk bölümü ulaştı

Başbakan Naftali Bennett’in ofisinden yapılan açıklamada, Pfizer tarafından COVID-19'a karşı üretilen Paxlovid ilacının ilk bölümünün perşembe günü ülkeye ulaştığı ve ilacın onaylanmasında İsrail’in öncülük ettiği vurgulanmıştı.

Kasım ayında İsrail, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasıyla birlikte içinde Afrika ülkelerinin bulunduğu bir kırmızı liste hazırlamıştı.

Aralık ayında ise İsrail hükümeti, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu Belçika, Kanada, Almanya, Macaristan, İtalya, Fas, Portekiz, İsviçre ve İngiltere’ye Omicron mutasyonunun yayılımı nedeniyle seyahat yasağı getirmişti.