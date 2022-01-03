Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 92'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Bunların 90'ı karantina altındaki eyalet merkezi Şian, 1'i Şianyang, 1'i ise kuzeyindeki Yanan şehrinde tespit edildi.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde de 9 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı bin 663'e ulaştı.

Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların COVID-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın 4 Aralık'ta şehre yurt dışından gelen vakalardan yayıldığı tespit edilmişti.

Ücretsiz temel gıda malzemeleri veriliyor

Kentte giriş çıkışlar durdurulurken, 28 Aralık'tan bu yana vatandaşlara ücretsiz temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 666 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 127 hastanın tedavisi sürüyor.