Penguenleri muayene ediyorlar. Gerektiğinde tedavi ediyorlar.

Görüntüler, Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki penguen kliniğinden...

Turistler, bölgenin sembolü haline gelen Afrika penguenlerini ziyaret ediyor.

Ancak penguenlerin sayıları, son yirmi yılda yarı yarıya azaldı.

"İklim değişikliği penguenlerin yaşamını değiştiriyor"

Klinikte çalışan bir yetkili penguenlerin popülasyonunun giderek azaldığına dikkat çekti.

"İklim değişikliği buradaki topluluğun yaşamını değiştiriyor. Kuşlar eskisi gibi üremiyor. Aşırı avlanma nedeniyle yavrular daha cılız. Penguenler balık ağlarına takılıyor. Popülasyon giderek azalıyor. Bu insanlığın bir şeyleri yanlış yaptığını gösteriyor."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Klinik Güney Afrika penguenlerini koruyor

Cape Town'daki klinik bölgede türleri korumak için inşa edildi. Klinik sayesinde her yıl yaklaşık bin penguen kurtarılıyor. Yirmi bakıcı, kliniğe getirilen penguenleri tedavi ediliyor. İyileşen penguenler, yeniden doğal ortamlarına dönüyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ile 4 milyon arasında Afrika pengueni yaşıyordu. Ancak son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.

